نائب الرئيس التركي أكد أهمية بلاده بالنسبة لأمن أوروبا: ندعو لحل دبلوماسي لإنهاء الحرب بأوكرانيا

لفت نائب الرّئيس التّركي جودت يلماز (Cevdet Yılmaz)، بعد مشاركته في القمّة المتعلّقة بأزمة ​أوكرانيا​، الّتي استضافتها العاصمة الفرنسيّة باريس، إلى أنّ "​تركيا​ بصفتها عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تشكّل جزءًا لا يتجزّأ من الحل الدّبلوماسي" الرّامي لإنهاء الحرب الدّائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "قمّة باريس كانت مهمّة ليس فقط من أجل أوكرانيا، ولكن أيضًا من أجل أمن ومستقبل ​أوروبا​ برمّتها"، موضحًا أنّ القمّة الّتي عُقدت على مستوى القيادات بمشاركة 31 دولة، "شهدت تبادلًا متعدّدًا وشاملًا لوجهات الّنظر". وأشار إلى أنّ "مسار الحرب الرّوسيّة- الأوكرانيّة والمساعي الدبلوماسيّة الرّامية لإنهائها، كشف مرّة أخرى عن أهميّة تركيا بالنّسبة لأمن أوروبا".

وأعلن يلماز أنّ أنقرة تدعم مبادرة وقف إطلاق النّار الّتي اقترحتها الولايات المتّحدة الأميركيّة، مركّزًا على أنّ "الأساس هو وقف إطلاق نار أكثر استدامة وشموليّة، وليس اتفاقيّات جزئيّة وموقّتة". وشدّد على أنّ تركيا تدعو إلى حلّ دبلوماسي لإنهاء الحرب، معربًا عن أمله في نجاح المبادرة الأميركيّة.

وكان قد ذكر الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب اتصال هاتفي مع نظيره الرّوسي فلاديمير بوتين في 18 آذار الحالي، أنّه اتفق مع بوتين على وقف فوري لاستهداف منشآت الطّاقة والبنية التّحتيّة في كلّ من أوكرانيا وروسيا، لمدّة 30 يومًا.