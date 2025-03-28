"قوات الدعم السريع": لم نخسر أي معركة لكننا أعدنا تموضعنا ولن نتراجع ولن نستسلم

أكّدت "​قوات الدعم السريع​" السّودانيّة، في بيان غداة إحراز الجيش السّوداني تقدّمًا في العاصمة ​الخرطوم​ وإعلانه "تحريرها"، أنّ "قوّاتنا لم تخسر أي معركة، لكنّها أعادت تموضعها وانفتاحها على جبهات القتال، بما يضمن تحقيق أهدافها العسكريّة الّتي تقود في نهاية المطاف إلى حسم هذه المعركة لمصلحة الشّعب السّوداني"، مشدّدةً على أنّها "لن تتراجع ولن تستسلم".

وكان قائد الجيش السّوداني عبد الفتاح البرهان قد أعلن الأربعاء الماضي، من داخل القصر الجمهوري في العاصمة، أن "الخرطوم حرّة، وانتهى الأمر"، بعدما تمكّنت القوّات المسلّحة السّودانيّة من طرد "قوّات الدّعم السّريع" من وسط الخرطوم.

وخلال الأسبوع الماضي، استعاد الجيش السّوداني القصر الجمهوري ومنشآت حيويّة عدّة في وسط الخرطوم، كانت تحت سيطرة "الدّعم السّريع" منذ بداية الحرب المندلعة منذ نحو عامين.