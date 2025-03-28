ترامب تخلى عن تعيين إليز ستيفانيك سفيرة لأميركا لدى الأمم المتحدة: ستبقى في الكونغرس

أعلن الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، تخلّيه عن تعيين النّائبة عن نيويورك إليز ستيفانيك (Elise Stefanik) سفيرةً للولايات المتّحدة الأميركيّة لدى الأمم المتحدة، مبرّرًا قراره بأنّه لن يخاطر بتقويض الأغلبيّة البسيطة للجمهوريّين في مجلس النّواب.

وأشارت في تصريح، إلى أنّه "بينما نمضي قدمًا في أجندتنا "أميركا أوّلًا"، من الضّروري أن نحافظ على جميع مقاعد الجمهوريّين في الكونغرس. يجب أن نكون متّحدين لتحقيق رسالتنا، وقد كانت ستيفانيك جزءًا أساسيًّا من جهودنا منذ البداية"، لافتًا إلى "أنّني طلبت من إليز، بصفتها واحدة من أكبر حلفائي، البقاء في الكونغرس لمساعدتي في تحقيق تخفيضات ضريبيّة تاريخيّة، وظائف رائعة، نمو اقتصادي قياسي، حدود آمنة، هيمنة في مجال الطّاقة، السّلام من خلال القوة، وغير ذلك الكثير؛ لنجعل أميركا عظيمة مرّة أخرى".

وأوضح أنّ "مع أغلبيّة ضئيلة جدًّا، لا أريد المخاطرة بأي شخص آخر يترشّح لمقعد إليز. الشّعب يحب إليز، ومعها، لا داعي للقلق يوم الانتخابات. هناك آخرون قادرون على القيام بعمل جيّد في الأمم المتّحدة"، مبيّنًا أنّ "لذلك ستبقى ستيفانيك في الكونغرس، وستنضم مجدّدًا إلى فريق قيادة مجلس النّواب، وستواصل النّضال من أجل شعبنا الأميركي الرّائع"