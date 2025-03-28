عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أمس، مقتل 25 فلسطينياً وإصابة 82 آخرين بجروح خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء استمرار قصف القوات الإسرائيلية مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت السلطات في بيان صحفي إنه بذلك ترتفع حصيلة الضحايا والإصابات منذ استئناف العدوان على قطاع غزة في 18 مارس الحالي إلى 855 قتيلاً و1869 جريحاً.

وأضافت أن حصيلة العدوان ترتفع بذلك أيضاً إلى 50208 قتلى و113910 إصابات منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي السياق، أنذر الجيش الإسرائيلي، سكان أحياء في محافظة غزة بإخلاء منازلهم تمهيداً لقصفها.

وتوجه متحدث الجيش عبر منصة «إكس»، بحديثه إلى «سكان أحياء الزيتون الغربي والشرقي، وتل الهوا، والبلدة القديمة، والشيخ عجلين، والشيخ».