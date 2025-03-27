هيئة البث الإسرائيلية: مباحثات قائد القيادة الوسطى الأميركية بإسرائيل قد لا تقتصر على اليمن وغزة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر، أن "مباحثات قائد القيادة الوسطى الأمريكية بإسرائيل قد لا تقتصر على اليمن وغزة".
هذا وكانت قد ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بان "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سوف يعقد مشاورات هدفها بحث استئناف القتال في غزة وإحداث انطلاقة بالمفاوضات"، بشأن تبادل الأسرى مع حركة "حماس".
وأفادت القناة نقلا عن مصادر بأنّ "الاتصالات الأخيرة لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة التبادل تعثرت"، موضحة أنّ "العملية العسكرية المتدحرجة في غزة لا تحقق حتى الآن تحولا في موقف حماس".
وكشفت أنّ "إسرائيل قد تنتقل إلى القتال المكثف في غزة في غضون أسابيع قليلة".
في وقت سابق، هدد وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس بالتحرك "بأقصى قدر من القوة" في مناطق اضافية من قطاع غزة حيث انتهت الهدنة في 18 آذار مع استئناف القصف الاسرائيلي.
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