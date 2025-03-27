الجيش الإسرائيلي أكد قتل الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع بغارة على شمال غزة

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش والشاباك شنّا اللّيلة الماضية، غارةً في شمال ​قطاع غزة​، وقضيا على النّاطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، الّذي كان يعمل كذلك لدى الجناح العسكري للحركة".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "القانوع شكّل على مدار سنين طويلة، أحد النّاطقين الرّسميّين الرّئيسيّين باسم "حماس"، وفي إطار وظيفته نَشر الأكاذيب، وحرّض على ارتكاب العمليّات المسلّحة، وروّج لعقيدة الحركة الّتي تهدف إلى تدمير إسرائيل".

وكانت قد نعت "حركة المقاومة الإسلاميّة" (حماس)، في بيان، القانوع "الّذي استشهد فجر اليوم الخميس، جرّاء استهداف صهيوني مباشرٍ طال الخيمة الّتي تواجد فيها في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، الّذي ظلّ صامدًا فيه منذ بداية العدوان الصّهيوني على القطاع حتّى استشهاده".