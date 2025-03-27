"يونيسف": 14 مليون طفل مصابون بسوء التغذية مهددون بسبب خفض المساعدات

حذرت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن ما لا يقل عن 14 مليون طفل يعانون من سوء التغذية، يواجهون تعطل المساعدات الغذائية، في وقت خفضت جهات مانحة دولية رئيسية مثل الولايات المتحدة ميزانيات المساعدات.

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