البوسنة تصدر مذكرة توقيف دولية بحق الزعيم الصربي ميلوراد دوديك الموجود حاليا في اسرائيل

أصدرت البوسنة مذكرة توقيف دولية بحق ميلوراد دوديك، زعيم الكيان الصربي في البلاد المنقسمة والذي اتهم بالمساس بالنظام الدستوري وهو موجود حاليا في إسرائيل. وذكرت المحكمة في بيان، إن "محكمة الدولة تلقت في 26 آذار اقتراحا من النيابة العامة بإصدار مذكرة توقيف دولية في حق ميلوراد دوديك، رئيس جمهورية صربسكا (كيان صرب البوسنة)، مضيفة أنها "أصدرت أمرا" بهذا الاتجاه، موضحة أنه يتوجب الآن المصادقة عليه من الإنتربول.

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