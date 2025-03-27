أعربت وزيرة الشّؤون الاجتماعيّة حنين السيد، عن إدانتها بشدّة "الاعتداء الّذي تعرّضت له طفلة من قبل رجل أمن، والّذي تمّ تداوله بمقطع مصوّر"، مشدّدةً على أنّ "هذا التّصرّف لا يتماشى مع قيم العدالة وحقوق الإنسان الّتي نؤمن بها في لبنان، ويشكّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسيّة للطّفل، وخاصّةً حقّه في الحماية من أي نوع من أنواع التّحرّش والعنف".
وأكّدت في بيان، أنّ "حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم، هي أولويّة قصوى في جميع الجهود الّتي تبذلها الوزارة"، مشيرةً إلى "أنّها على تواصل مباشر مع الجهات المعنيّة بالتّحقيق، وكلّها ثقة بأنّ العدالة ستأخذ مجراها". وأعلنت "أنّها تضع فريق عمل الوزارة المتخصّص في تصرّف الجهات المعنيّة، لتقديم الدّعم اللّازم للطّفلة".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد دانت اعتداء رجل أمن على طفلة: حماية الأطفال أولوية وواثقون بأن العدالة ستأخذ مجراها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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