أكّد وزير الإعلام بول مرقص، في تصريح لقناة الـ"MTV"، "أنّني أحترم قرار مجلس الوزراء وأنا وزير لكي أعمل، وفي ظلّ عدم وجود إدارة في "تلفزيون لبنان" سأدير التّلفزيون مع العاملين فيه إلى حين انتهاء الآليّة الإداريّة"، مشدّدًا على "أنّنا مستمرّون رغم الصّعوبات والتّحديات".

كانت هذه تفاصيل خبر مرقص: بظل عدم وجود إدارة في "تلفزيون لبنان" سأديره مع العاملين فيه لحين انتهاء الآلية الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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