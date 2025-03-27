مراد دعا لعقد اجتماع حكومي طارئ يبحث في مشاكل المعلمين

اشار النائب حسن مراد الى انه منذ تسلمنا مهامنا في رئاسة لجنة التربية كان هاجسنا الأساسي تلبية مطالب المعلمين المحقة سواء في الجامعه اللبنانية وفي المدارس الرسمية والخاصة وكذلك عموم المتعاقدين، لقناعتي أن الوطن دون تربية ينهار وان التربية دون مربين لا تكون، وقد سعينا رغم كل الظروف الصعبة السابقة ووفقاً لصلاحياتنا إلى انجاز اغلب القوانين التي تنصف التربية والمعلمي.

ولفت مراد في تصريح له الى انه اليوم ولان الوضع التربوي يتفاقم وانصاف المعلمين واجب وليس منة من احد لذلك اتوجه الى الحكومة ورئيسها لعقد اجتماع طارئ يبحث في مشاكل المعلمين ويوجد لها الحلول العادلة التي تمكّن المعلمين من القيام بدورهم النبيل في انتشال الاجيال من براثن الجهل والضياع وتؤسس لوطن نطمح ان يعود جامعة الشرق ومدرسته"، مؤكدا: "من واجبنا التشريعي سنتابع هذا الموضوع حتى اتمامه لاستعادة جميع العاملين في القطاع التربوي حقوقهم".