رسامني اطلع من رئيس "CMA CGM" على مشاريع المجموعة في لبنان والعالم

استقبل وزير الأشغال العامّة والنّقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة، رئيس مجلس الإدارة الرّئيس التّنفيذي لمجموعة "CMA CGM" رودولف سعادة والمدير العام للمجموعة في لبنان جو دقاق، مهنّئين الوزير بتسلّم مهامه.
وأطلع سعادة، وزير الأشغال على "كلّ المشاريع المختلفة الّتي تموّلها وتنفّذها مجموعته في لبنان والعالم"، مؤكّدًا "استعداده للمساهمة في أي مشروع تهتم به الوزارة".
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