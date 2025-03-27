القعقور: ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية يجب أن يكون قائمًا على معايير شفافة

أشارت النّائبة حليمة القعقور، في تصريح من مجلس النّواب، إلى "أنّنا ناقشنا في جلسة لجنة حقوق الإنسان موضوع الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان ومناهضة التّعذيب".
ولفتت إلى أنّ "الحكومات السّابقة عطّلت فعاليّة الهيئات الوطنيّة للمفقودين والمخفيّين قسرًا، ولم يكن لهذه الهيئة المال الكافي والجهاز التّنفيذ الكافي للقيام بدورها"، مطالبةً بـ"إصدار المراسيم التّنظيمية لهذه الهيئات".
وأكّدت القعقور أنّ "ملف التّفرّغ في الجامعة اللبنانية يجب أن يكون قائمًا على معايير شفّافة، منها الكفاءة وعلى حاجة الجامعة، لا سيّما أنّها الجامعة الأساسيّة".
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