الصدي بحث مع درغام بواقع الطاقة والمياه في الضاحية الجنوبية

التقى وزير الطّاقة والمياه ​جو الصدي​ في مكتبه، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام على رأس وفد. وخلال اللّقاء، تناول البحث واقع الطّاقة والمياه في المنطقة، خصوصًا جرّاء الحرب الأخيرة. كما وجّه درغام دعوةً إلى وزير الطّاقة لزيارة الضّاحية الجنوبيّة.

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