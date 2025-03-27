نبيل بدر لنواف سلام: الأفضل أن تُسرع باستقالتك

لفت النّائب ​نبيل بدر​، في تصريح، إلى أنّه "يبدو أنّ خطّة جعل موقع رئيس الحكومة برتبة وزير أوّل، تسير بخطى ثابتة"، مشيرًا إلى أنّ "أمام هذا المشهد، نقول لرئيس الوزراء نواف سلام: الأفضل أن تسرع باستقالتك... اللهم أشهد إني قد بلّغت".

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