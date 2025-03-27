الرئيس عون استقبل رئيس مجموعة "CMA CGM" ونوّه بدورها بتعزيز الحركة الاقتصادية

استقبل رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ في قصر بعبدا، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمجموعة "CMA CGM" رودولف سعادة والمدير الإقليمي للمجموعة جو دقاق.

وتمّ خلال اللّقاء عرض عمل المجموعة في لبنان، والمشاريع الّتي تنوي القيام بها، حيث أكّد سعادة "استمرار المجموعة في توسيع استثماراتها في لبنان وتعزيز الاقتصاد اللبناني في المجالات كافّة".

من جهته، نوّه الرّئيس عون بـ"الدّور الّذي تقوم به مجموعة "CMA CGM" في تعزيز الحركة الاقتصاديّة في لبنان وتوفير فرص العمل".