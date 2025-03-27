وزير الدفاع وصل على رأس وفد أمني إلى السعودية حيث سيلتقي نظيره السوري

وصل وزير الدّفاع الوطني ​ميشال منسى​ منذ قليل إلى السعودية على رأس وفد أمني. ومن المقرّر أن يلتقي نظيره السّوري مرهف أبو قصرة، لعقد محادثات موسّعة تتناول مختلف الملفّات الأمنيّة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكانت قد أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI" أمس، بأنّ "الاجتماع الّذي كان مقرّرًا عقده الأربعاء في دمشق بين وزير الدّفاع اللّبناني ونظيره السّوري، تم نقله ليوم الخميس، على أن يُعقد في مدينة جدة بوساطة سعوديّة".

فيما أشار مصدر في الإدارة السّوريّة للقناة، إلى أنّه "إرجاء المباحثات بين الوزيرَين، يعود لاقتراب موعد تشكيل الحكومة السّوريّة، الّذي سيترتّب على اثرها تبديلات في المسؤوليّات، لاسيّما بالنّسبة إلى ضابط الارتباط السّوري المكلّف بالملف الأمني مع لبنان".