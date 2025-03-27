رجي زار الراعي: تطرقنا لعلاقات لبنان الخارجية وأهمية إعادته إلى الخارطة الدولية والعربية

أشار وزير الخارجيّة والمغتربين ​يوسف رجي​، بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في الصّرح البطريركي في بكركي، حيث تمّ عرض الأوضاع الرّاهنة، إلى أنّ "الزّيارة تأتي لأخذ بركة البطريرك الرّاعي وتوجيهاته في شأن المسؤوليّة الجديدة في وزارة الخارجيّة"، لافتًا إلى "أنّنا تطرّقنا إلى الوضع العام والعلاقات اللّبنانيّة الخارجيّة، وأهميّة إعادة ​لبنان​ إلى الخارطة الدّوليّة والعربيّة".

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