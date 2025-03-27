صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى إستراتيجية شاملة لإعادة تحفيز إقتصاده

أعلن صندوق النقد الدولي أن "لبنان يحتاج إلى استراتيجية شاملة لإعادة تحفيز اقتصاده من أجل الدخول في برنامج مع الصندوق، مع التركيز على شفافية البيانات".

وذكرت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي، أن "الحكومة اللبنانية طلبت رسميا برنامجا جديدا خلال بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان في الفترة من 10 إلى 13 آذار"، لافتةً الى أن "إصلاحات لبنان ينبغي أن تركز على استدامة الدين وإعادة هيكلة القطاع المالي".