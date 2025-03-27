صدمت سيارة نوع رابيد عاملا سوري في العقد الرابع على المسلك الشرقي لأوتوستراد العقيبة قبالة مفترق الشلالات، مما ادى إلى وفاته على الفور.
وحضرت إلى المكان عناصر مركز العقيبة في الدفاع المدني المدني وعملت على نقل الجثة إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، فيما تعمل عناصر من مفرزة سير جونية على تنظيم حركة المرور على المسلك الذي يشهد في هذه الأثناء زحمة سير خانقة.
تجدر الإشارة الى أن العامل السوري كان يعمل على تنظيف الأوتوستراد من الأوساخ.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عامل سوري صدما على اوتوستراد العقيبة في جونيه خلال عمله على تنظيف الأوتوستراد من الأوساخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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