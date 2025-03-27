عبدالله التقى كركي وبحثا في تعديلات رفع شمولية التغطية الصحية

زار رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، للإطلاع على التعديلات التي أعلن عنها وزير العمل الدكتور محمد حيدر بعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق لمشروع رفع التعرفات وشمولية تغطية الأعمال الطبية المعد من قبل إدارة الصندوق.

وقد نوه الدكتور عبدالله "بهذه الخطوة المنتظرة وباستعادة الضمان عافيته ، بمتابعة من وزير العمل،على أمل أن يشعر المواطن المضمون بهذا التحسن في التغطية"، مطالبا من "جميع المعنيين الالتزام وتقاضي الفروقات المقرة وفق العقود ،خاصة مع رفع سقوف السلف المالية للمستشفيات، مشيرا إلى ضرورة التصريح عن الأجور الحقيقية ودفع مستحقات الضمان على الدولة".