وفاة 5 أطفال سوريين اختناقًا جراء حريق داخل غرفة في الميناء- طرابلس

أدّى اندلاع حريق داخل غرفة ناطور في مبنى شارع بور سعيد في منطقة الميناء- طرابلس، إلى وفاة 5 أطفال سوريّين اختناقًا. وقد حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان وعملت على إخماد النيران، فيما نقلت فرق الإسعاف جثث الأطفال إلى مستشفيات المدينة.

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