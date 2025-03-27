"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة نتيجه عمليتَي دهم بطرابلس والدورة

أعلنت "إدارة حصر التّبغ والتّنباك اللّبنانيّة- ​الريجي​"، في بيان، "أنّها واصلت عمليّات ضبط المصنوعات التّبغيّة المهرّبة والمزوّرة، بواسطة جهاز مكافحة التّهريب التّابع لها".

وأشارت إلى "أنّها ضبطت كميّات كبيرة من المعسّل المهرّب والمزوّر وسجائر إلكترونيّة، نتيجه عمليّتَي دهم في طرابلس والدورة"، لافتةً إلى أنّ "محاضر ضبط سُطّرت بالمخالفين، يَنظر بها القضاء المختص".