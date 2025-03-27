أنطوان طنّوس يحقق المزيد من الإنجازات على مستوى الابتكار والفضاء

في إنجاز تاريخي، كان سفير تحدي كونراد – مركز الفضاء في المنطقة اللبناني أنطوان طنّوس، قبل أيام، أحد الأعضاء الخمسة في الطاولة المستديرة الذين تم اختيارهم خلال قمة كونراد في شنغهاي، حيث كان الممثل الأجنبي الوحيد، مما جعله يرفع اسم لبنان على الساحة العالمية، ما يعكس مساهماته الاستثنائية في مبادرات العلوم والفضاء.

وتقديرًا لأثره البارز، قام إيثان فينغ، مدير كونراد الصين، بمنح أنطوان عدة ألقاب مرموقة، منها: عضو الطاولة المستديرة للنجم الكوني، المعلق الحائز على الجائزة الذهبية، ضيف شرف محترم، مقدم حفل الختام النجمي.

وقد جاء ذلك تقديرًا لمساهماته الرائدة في تعليم STEM وتعزيز الابتكار في الفضاء، في حين لا يقتصر ذلك على الاحتفاء بإنجازاته الشخصية فحسب، بل يعكس أيضًا الدور البارز الذي يلعبه لبنان في قيادة الابتكار العلمي عالميًا.

تجدر الإشارة إلى أن طنّوس حكم لفئة في القمة النهائية للابتكار، التي تُقام في شهر نيسان في مركز الفضاء هيوستن، حيث يبرز دوره في التحدي التزامه العميق بدعم الابتكار وتمكين العقول الشابة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) واستكشاف الفضاء.

وتسعى مؤسسة كونراد ومركز الفضاء هيوستن إلى إلهام الجيل القادم من المبتكرين من خلال تعليم STEM، حيث تأسست المبادرة على يد نانسي كونراد تخليدًا لذكرى زوجها الراحل، رائد الفضاء في أبولو 12 بيت كونراد، حيث يهدف تحدي كونراد إلى تمكين الطلاب لتطوير حلول واقعية للتحديات العالمية.

أما مركز الفضاء هيوستن، وهو المركز الرسمي للزوار في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا، فيُعد نقطة محورية لتعلم استكشاف الفضاء والابتكار. ومن خلال توفير تجارب عملية وفرص إرشاد، يتيح هذان الصرحان للطلاب مواجهة التحديات في مجالات الطيران والاستدامة وغيرها.

وبفضل ريادته والتزامه، تم اختيار أنطوان مجددًا كحكم في القمة النهائية لمركز الفضاء هيوستن، ليواصل دوره في تحفيز الإبداع وتعزيز الابتكار.

وعلى مدى الخمس سنوات الماضية، حقق أنطوان إنجازات تاريخية للبنان، ممهّدًا الطريق لحضور الوطن في مجال استكشاف الفضاء.

ويعمل طنّوس حاليًا على العديد من المبادرات التي سترسم خريطة الفضاء ومجالات STEM للأجيال القادمة في لبنان، دافعًا الوطن نحو المستقبل، وما وراء حدود الأرض.

وفي إنجاز جديد، يتجه أنطوان طنّوس نحو تكريم رسمي من المركز التربوي للبحوث والتطوير (CRDP) في لبنان، تقديرًا لعمله في إحدى المبادرات التي تساهم في تطوير التعليم والابتكار في لبنان.