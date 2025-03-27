حاصباني بعد لقاء عودة: لوضع كل الخلافات السياسية جانبا ونحن حريصون على المواقع الارثوذكسية في الدولة

زار رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة وتناول البحث آخر المستجدات في البلاد والاستحقاقات المرتقبة وفي طليعتها الانتخابات البلدية وتحديداً في العاصمة بيروت وأهمية المحافظة على روحية المجلس البلدي والمناصفة فيه.

وأشار حاصباني، بعد اللقاء، الى ان "هذه المناصفة قد تكون بخطر لأن طبيعة العمل السياسي والتنافسي تتغير ولا ضمانات إلا من خلال التعاون بين كل مكونات المجتمع البيروتي كي تكون المناصفة محفوظة ويتم تمثيل تراث بيروت وتعدديتها كعاصمة تشكل صورة عن كل لبنان".

ودعا الى "وضع كل الخلافات السياسية جانبا والنظر الى الانتخابات البلدية في بيروت من منظار إنمائي وتعاوني والعمل لخدمة ابناء وسكان بيروت وهم من جميع اللبنانيين".

واكد ان "هذا الامر يتطلب مؤسسات فاعلة تعمل بطريقة شفافة وعادلة والتعاون بين كل القوى الموجودة في السلطة فلا يكون هناك فرض من احد او تهميش لأحد او عدم أحترام المواقع والمقامات الدستورية القائمة".

وردا على سؤال عن التعيينات، قال "تطرقنا الى موضع التعينات ككل وشددنا على الادوار التي يمكن ان يلعبها ابناء الطائفة الارثوذكسية الذين يتمتعون بالكثير من القدرات والخبرات والكفاءات التي يمكن ان تقدم لهذا البلد وهي مكون اساسي فيه".

وشدد حاصباني، على أننا "حريصين على المواقع الارثوذكسية في الدولة على ان يقدم من يتبوؤنها من ابناء الطائفة ادواراً بناءة وايجابية وفاعلة وليس فقط شكلية او ملحقة بادوار اخرى لاننا جزء اساسي من اعمدة الدولة".