الرئيس عون: ماكرون يعمل على مؤتمر من أجل مساعدة لبنان والشرط الأساسي هو الإصلاحات وتنفيذ شروط الـIMF

اشار رئيس الجمهورية جوزاف عون في مقابلة مع France 24، الى أن "الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون يعمل على مؤتمر من أجل مساعدة لبنان والشرط الأساسي هو الإصلاحات وتنفيذ شروط الـIMF".

ولفت الى أن "الجيش يقوم بواجبه بالكامل في الجنوب والدولة ملتزمة بتطبيق الـ1701، وحزب الله متعاون في موضوع السلاح ونصل إلى كل الحلول عبر الحوار". وأكد أنه "يجب احترام اتفاق وقف النار من قبل الطرفين واسرائيل هي من تبادر بخرق الاتفاق بالبقاء في النقاط الخمس ونحن نسعى الى الحفاظ على الاتفاق ونكثف الاتصالات الديبلوماسية والضمانات يجب أن تأتي من فرنسا واميركا والشركاء في لجنة المراقبة".

واعتبر أن "المطلوب وقف اطلاق النار وتحرير الاسرى والانسحاب من النقاط الخمس للذهاب نحو المفاوضات وموقفنا من ضمن الموقف العربي في ما خص السلام مع اسرائيل".

واوضح أن "الاجتماع في السعودية بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري هدفه تفعيل التنسيق وتفادي أي حوادث ممكن أن تحصل".

وشدد عون على أننا "متلزمون بالاصلاحات ولا خيار آخر لنا وهي حاجة لبنانية أكثر منها مطلب دولي".