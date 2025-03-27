مجلس الجنوب اطلق ورشة إزالة الركام ورفع الانقاض في صور وقرى القضاء

أطلق مجلس الجنوب ورشة إزالة الركام ورفع الانقاض عن المباني التي دمرها العدو الاسرائيلي حيث بدأت الآليات العمل بالتجريف وفتح الطرقات في مدينة صور وقرى القضاء.

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