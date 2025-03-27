سفير لبنان في الأرجنتين زار المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة والتقى الأبوين عازار وبو عبود

زار سفير لبنان في الأرجنتين جوني إبراهيم حرم المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة وكان في استقباله مدير المعهد والهيئة الإدارية والتعليمية الاب شربل بو عبود.
وألقى الأب بو عبود، بعد جولة على أقسام المعهد وتفقد ورش العمل في كتابةً الايقونات والرسم على الزجاج والموزاييك كلمة ترحبية بالسفير إبراهيم.
كذلك التقى النائب العام للرهبانية الأنطونية المارونية الاب بطرس عازار بالسفير إبراهيم مرحبا به وشاكرا له زيارته ومتمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه.
وقدم الاب عازار وبو عبود للسفير منشورات الرهبانية الأنطونية المارونية والمعهد وكتاب عن واقع المسيحيين في الشرق الأوسط.
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