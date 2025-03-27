إطلاق الفيلم الوثائقي "أرز الرب" للأب جوني سابا في جامعة الروح القدس

احتفلت جامعة الروح القدس – الكسليك بإطلاق الفيلم الوثائقي بعنوان: "أرز الربّ"، من إعداد وإخراج الأب جوني سابا حيث شهد الحفل حضورًا كثيفًا من الشخصيات الرسمية، كان من أبرزهم ممثل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وزير الصناعة جو عيسى الخوري، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأب العام هادي محفوظ، وأعضاء مجلس المدبرين في الرهبانية، وممثل رئيس الجامعة الأب طلال هاشم.

يحكي الفيلم عن الهوية والإيمان والانتماء، مسلّطًا الضوء على أهمية شجرة الأرز ورمزيتها في التراثين الديني والأدبي، فضلاً عن بعدها البيئي.

ووجّه الأب جوني سابا تحية تقدير لكل الحاضرين، لافتاً الى أن "بدأ تصوير هذا الوثائقي في أوائل عام 2019، وكان الحلم أن يُعرض في عيد الاستقلال 2020، تزامنًا مع مرور مئة عام على تأسيس لبنان الكبير (1920-2020)".

وعبّر عن "امتنانه العميق لكل من ساهم في إنتاج فيلم، سواء كان عبر العمل المباشر أو الدعم الصامت. وشكر الحضور المتنوع من مختلف الطوائف والقرى اللبنانية"، مؤكدًا أن "مشاركتهم تعكس تأثير الفيلم ورسالة الأرز في قلوبهم".

وقال "(أرز الرب)، ناطور لبنان، وحارس وحدته، واقف كالأب، شامخ كالصلاة، لا يفرق بين من يصلي في الكنيسة، أو من يرفع الآذان في المسجد. فجذوره، ضاربة في أرض واحدة، وظله يسع الجميع".

ثم وجه تحية خاصة إلى الرئيس عون، من خلال ممثله في الحفل جو عيسى الخوري، قائلًا "إنه كأرزة من أرز لبنان، من خلال قامته ومبادئه وأعماله ومسيرته، ومعه سنستشرف المستقبل". وأضاف: "نحن فخورون بهذا الاحتفال الذي يعكس الدم الذي يجري في عروقنا في الرهبانية اللبنانية المارونية، ويجسد حبنا العميق للبنان."

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