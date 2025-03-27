الحجار ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي وطلب تكثيف الدوريات والتمركزات حفاظا على أمن المواطنين

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، بحضور النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وجرى البحث في عدد من الشؤون الأمنية.
وناقش المجتمعون، خلال الاجتماع، التدابير الأمنية التي ستتخذ خلال فترة الأعياد حيث طلب الحجار من الأجهزة الأمنية تكثيف الدوريات والتمركزات حفاظا على أمن المواطنين وتعزيز الجهد الاستعلامي والأمن الإستباقي على الأراضي اللبناني كافة لمنع حصول أية أعمال مخلة بالأمن.
كذلك طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الجرائم وبشكل خاص عمليات السلب المسلح وإطلاق النار.
هذا وتم التطرق الى الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية على الحدود.
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