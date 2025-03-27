غسان سكاف زار وزير الدفاع: ليكن ⁧‫الدستور هو ‬⁩الفيصل في تعيين حاكم مصرف لبنان

شدد النائب غسان سكاف بعد لقائه ⁧‫وزير الدفاع‬⁩ الوطني اللواء ميشال منسى، على أن" تعيين ⁧‫حاكم مصرف لبنان‬⁩ هو بأهمية الاستحقاقات الدستورية والتعيينات الامنية التي سبقت، إن لم يكن أهم".

وذكر سكاف بحسب بيان عن مكتبه: "نحن بانتظار تعيين حاكم لمصرف لبنان اليوم إما بالتوافق أو بالتصويت. فليُتخذ القرار في ⁧‫مجلس الوزراء‬⁩، وليكن ⁧‫الدستور‬⁩ هو الفيصل ولنبرهن للعالم اننا بلد ⁧‫ديمقراطي‬⁩ وأننا فعلاً انتقلنا من دولة المزرعة إلى دولة ⁧‫القانون‬⁩ ومن دولة الوعود إلى دولة التنفيذ".

ولفت الى ان "هناك ثلاثة مؤهلات يجب ان تتوافر في الحاكم وهي الكفاءة والنزاهة والاستقلالية لضمان قيادة فاعلة في مصرف لبنان".