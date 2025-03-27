غسان سكاف زار وزير الدفاع: ليكن ⁧‫الدستور هو ‬⁩الفيصل في تعيين حاكم مصرف لبنان

شدد النائب غسان سكاف بعد لقائه وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، على أن" تعيين حاكم مصرف لبنان هو بأهمية الاستحقاقات الدستورية والتعيينات الامنية التي سبقت، إن لم يكن أهم".
وذكر سكاف بحسب بيان عن مكتبه: "نحن بانتظار تعيين حاكم لمصرف لبنان اليوم إما بالتوافق أو بالتصويت. فليُتخذ القرار في مجلس الوزراء، وليكن الدستور هو الفيصل ولنبرهن للعالم اننا بلد ديمقراطي وأننا فعلاً انتقلنا من دولة المزرعة إلى دولة القانون ومن دولة الوعود إلى دولة التنفيذ".
ولفت الى ان "هناك ثلاثة مؤهلات يجب ان تتوافر في الحاكم وهي الكفاءة والنزاهة والاستقلالية لضمان قيادة فاعلة في مصرف لبنان".
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