قائد الجيش التقى بلاسخارت وعرض الأوضاع العامة بالمنطقة مع سفيري تركيا والأردن

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis - Plasschaert، كما استقبل السفير التركي في لبنان Murat Lutem يرافقه الملحق العسكري التركي Lt. Col. Erdinc Durmaz، كذلك استقبل السفير الأردني في لبنان وليد الحديد.

وبحث قائد الجيش خلال هذه اللقاءات، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.