نهرا طلب من بلدية طرابلس مصادرة الاطارات المطاطية المرمية على جانبي اوتستراد المنار في منطقة ابي سمراء في طرابلس

طلب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في كتاب الى بلدية طرابلس القيام بالسرعة القصوى بمصادرة الاطارات المطاطية المرمية على جانبي اوتستراد المنار في منطقة ابي سمراء في طرابلس وجاء فيه: "جانب بلدية طرابلس، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود كمية كبيرة من الدواليب غير القابلة للاستعمال مرمية على جانبي الطريق على أوتوستراد المنار في منطقة ابي سمراء، يُطلب اليكم القيام وبالسرعة القصوى بمصادرها منعاً من القيام بحرقها وتلوث البيئة والأضرار بالمواطنين وبالصحة العامة".

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