"مياه لبنان الجنوبي": تسهيلات وتخفيضات مالية للمشتركين تخفيفا عن المواطنين بسب الضغوط الراهنة

أعلنت مؤسسة "مياه لبنان الجنوبي" في بيان، أنه و"نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة وتفهمها للضغوط المعيشية الواقعة على كاهل المشتركين والمواطنين"، قد اتخذت الاجراءات للتخفيف قدر الامكان عنهم وذلك عبر الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2024 وما قبله بنسبة (85 في المئة) من غرامة التأخير المتوجبة عليهم عن كل شهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، وذلك لغاية 30 حزيران 2025".
وأكد البيان "ان المؤسسة لا تزال توفر للمشتركين امكانية الدفع عبر مكاتب شركات تحصيل وارسال الأموال (OMT, CashU) في مختلف فروعها في كافة البلدات والمدن اللبنانية".
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