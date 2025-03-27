جمعية شركات صناعة السيارات الأميركية حذّرت من "ارتفاع الأسعار" جراء الرسوم الجمركية

حذّرت جمعية شركات صناعة السيارات الأميركية، من "ضرورة" ألا تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى "ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين".
وقالت المنظمة في بيان "من الحيوي أن تطبق هذه الرسوم بطريقة تحافظ على تنافسية القطاع في أميركا الشمالية".
وأمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "أننا سنفرض 25% رسوما جمركية على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة".
وأشار ترامب، في تصريح من البيت الأبيض، إلى أن "الثاني من نيسان سيكون يوم التحرير الحقيقي لبلدنا"، حيث أكد أن "الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 2 نيسان وسنبدأ جني العائدات في اليوم التالي".
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