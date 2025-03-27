السلطات الأميركية أوقفت طالبة تركية وأودعتها الحبس الاحتياطي بسبب تأييدها لفلسطين

أوقفت السلطات الأميركية طالبة تركية وأودعتها الحبس الاحتياطي بسبب تأييدها لفلسطين.

واشارت وكالة "فرانس برس"، بحسب وثيقة قضائية اطّلعت عليها، الى أن "وزارة الداخلية أوقفت الثلاثاء الطالبة التركية روميسا أوزتورك التي تقدّمت من جهتها بالتماس قضائي تستوضح فيه الأساس القانوني لتوقيفها".

وبموجب هذا الالتماس فقد أصدر قاض حكما يمنع نقل الطالبة خارج ولاية ماساتشوستس حيث تدرس في جامعة تافتس.

وفي آذار، شاركت الطالبة في كتابة مقال في الصحيفة الجامعية انتقدت فيه طريقة تعامل الجامعة مع حركة الاحتجاج ضد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.