محافظة البحر الأحمر المصرية: 6 قتلى روس وإنقاذ 39 سائحا بعد غرق غواصة بمصر

اعلنت محافظة البحر الأحمر المصرية عن مقتل 6 أجانب جراء غرق غواصة سياحية في البحر الأحمر يحملون الجنسية الروسية.
وأوضحت المحافظة أن الغواصة كان "على متنها 50 راكبا من جنسيات مختلفة، ونجحت جهود الجهات المعنية في نقل 29 مصابا إلى المستشفيات منهم ست حالات وفاة من الأجانب (روس الجنسية)".
وذكرت المحافظة أنه تم إنقاذ 39 سائحا أجنبيا في المجمل وأنه لا مفقودين.
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