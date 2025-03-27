مسؤول أوكراني لفرانس برس: لا ضربات روسية أو أوكرانية على منشآت الطاقة منذ 25 آذار

افاد مسؤول أوكراني كبير وكالة "فرانس برس"، بأن "أوكرانيا وروسيا لم تضربا منشآت طاقة في كلا البلدين منذ الثلاثاء، اليوم الذي أعلن فيه البيت الأبيض اتفاقات تم التوصل إليها في محادثات أجريت في السعودية".

وأضاف المسؤول، "منذ 25 آذار، لم نشهد أي ضربات روسية مباشرة على قطاع الطاقة، لذلك لم نضرب" منشآت الطاقة الروسية".