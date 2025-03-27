المستشار الألماني: رفع العقوبات عن روسيا في هذا التوقيت سيكون خطأ فادحا

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس إن رفع العقوبات عن روسيا في هذا التوقيت سيكون "خطأ فادحا". وذكر شولتس في باريس خلال اجتماع لقادة أوروبيين يدعمون أوكرانيا، أنه "لا معنى على الإطلاق لرفع العقوبات قبل تحقيق السلام فعليا". وأوضح "للأسف مازلنا بعيدين كل البعد عن ذلك".

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