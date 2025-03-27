الخارجية الأميركية: روبيو ولامي أكدا التزامهما بضمان عدم تطوير إيران أو امتلاكها سلاحا نوويا

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "لوزير ماركو روبيو ناقش أمس في اتصال مع نظيره البريطاني ​ديفيد لامي الجهود الأوروبية لدعم إنهاء الحرب في أوكرانيا"، مشيرة الى أن "روبيو أكد لنظيره البريطاني الحاجة لبذل الأوروبيين مزيدا من المساهمات لتعزيز الأمن بالقارة".

واشارت الى أن "روبيو ولامي أكدا التزامهما بضمان عدم تطوير إيران أو امتلاكها سلاحا نوويا".