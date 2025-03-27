زيلينسكي: على أوروبا إثبات أنها قادرة على الدفاع عن نفسها

اشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اثناء انعقاد قمة للدول الحليفة لكييف في باريس في غياب الولايات المتحدة، الى أن "على أوروبا إثبات أنها قادرة على الدفاع عن نفسها".

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