ستة قتلى في غرق غواصة سياحية في البحر الأحمر قبالة مصر

قُتل ستة سياح في غرق غواصة سياحية قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية على البحر الأحمر. وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية أن "الحادث أسفر عن إصابة 19 شخصا نقلوا إلى المستشفى. ويحمل جميع الضحايا جنسيات أجنبية".

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