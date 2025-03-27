إطلاق سراح مصور وكالة "فرانس برس" في تركيا ياسين أكغول من السجن

أطلقت محكمة تركية سراح مصور وكالة "فرانس برس" ياسين أكغول الذي أوقف بعدما غطى الاحتجاجات الحاشدة التي تهز البلاد، وفق ما أعلن محاميه.

وكان أكغول واحدا من سبعة صحافيين أتراك أوقفوا هذا الأسبوع بعد تغطيته لأيام الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في 19 آذار بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان.

وأوقف أكغول وزملاؤه في منازلهم قبل الفجر ووجهت إليهم تهمة "المشاركة في تجمعات ومسيرات غير قانونية وعدم التفرق رغم التحذيرات"، بحسب وثائق المحكمة.

وتحتل تركيا المرتبة 158 بين 180 دولة مدرجة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024 الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود".