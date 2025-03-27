وزيرة المالية البريطانية: محادثات تجري لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية

اشارت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز الى إن بريطانيا لا ترغب في تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وتعمل بشكل مكثف مع واشنطن للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية.

وذكرت ريفز لشبكة "سكاي نيوز" عند سؤالها عما إذا كانت بريطانيا ستفرض رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدة، الى انه "في الوقت الحالي لسنا في وضع نريد فيه القيام بأي شيء لتصعيد هذه الحروب التجارية، الحروب التجارية ليست في صالح أحد".

وأوضحت ريفز في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن تصعيد الرسوم الجمركية سيعود بالضرر على بريطانيا "وكذلك على الولايات المتحدة، ولهذا السبب سنعمل بشكل مكثف في الأيام القليلة المقبلة للتوصل لاتفاق جيد لبريطانيا".

ووسع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نطاق حربه التجارية العالمية أمس الأربعاء عندما أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات، مما أثار انتقادات وتهديدات بإجراءات مضادة من حلفاء الولايات المتحدة المتضررين.

وستدخل الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على السيارات والشاحنات الخفيفة حيز التنفيذ في الثالث من نيسان، أي بعد يوم من خطط ترامب للإعلان عن رسوم جمركية مضادة تستهدف الدول المسؤولة عن الجزء الأكبر من العجز التجاري الأميركي.

​​​​وتضاف هذه الرسوم إلى أخرى فرضتها واشنطن بالفعل على واردات الصلب والألمنيوم، وعلى السلع القادمة من المكسيك وكندا والصين.