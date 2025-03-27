رئيس الوزراء البولندي: أوروبا ستتعامل مع الولايات المتحدة بهدوء ومنطق ولكنها لن تركع

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن على أوروبا ضمان استمرار العلاقة عبر الأطلسي، والتعامل مع الولايات المتحدة بمنطق، ولكن "من دون أن تركع"، في ظل مواجهة الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية الأميركية.
واوضح توسك للصحافيين في باريس، بانه "بما أننا نسمع تصريحات متكررة عبر الأطلسي توحي عدم الود تجاه أوروبا... فإن الاستنتاج الوحيد هو أن أوروبا ينبغي ان تتحمل هي مسؤولية استمرار العلاقة عبر الأطلسي". وأضاف "سنتصرف بالتأكيد بمنطق وهدوء، ولكن من دون أن نركع".
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