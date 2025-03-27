ماكرون: حلفاء أوكرانيا اتفقوا بالإجماع على وجوب إبقاء العقوبات على موسكو

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن وفدا فرنسيا بريطانيا سيتوجه في الأيام المقبلة إلى أوكرانيا لتحضير ما سيكون عليه شكل الجيش الأوكراني، بالاضافة إلى انتشار محتمل لقوات من دول حليفة لكييف في حال التوصل إلى اتفاق سلام.

وأكد ماكرون في تصريحات أدلى بها عقب قمة في باريس ضمت تحالف دول داعمة لأوكرانيا، أن الحلفاء "اتفقوا بالإجماع على وجوب عدم رفع العقوبات المفروضة على موسكو". وأضاف أنه ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيقودان جهود هذا التحالف.

وندّد الرئيس الفرنسي بـ"اعتداءات" على أسس الديموقراطية في تركيا هي "موضع استنكار". واعتبر إن "الطابع المنهجي للملاحقات ضدّ شخصيات المعارضة والمجتمع المدني وانتهاكات حرّية الحصول على معلومات والتجمّع وتوقيف رئيس بلدية إسطنبول واحتجازه، كلّها عوامل تشكّل على نحو واضح جدّا انتهاكات واعتداءات هي موضع استنكار".