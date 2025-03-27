مرقص: تعيين القاضي جمال الحجار مدعيا عاما بالاصالة وتعيين يوسف الجميل رئيسا لمجلس شورى الدولة والغاء الامتحانات المتوسطة

اشار وزير الإعلام بول مرقص الى ان رئيس الجمهورية جوزاف عون أكد أن وزير الداخلية يعمل على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، كما أكّد استكمال التعيينات الأمنية بأعضاء المجلس العسكري قريباً.

ولفت مرقص خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء بعد جلسة الحكومة، الى انه تم تعيين القاضي جمال الحجار مدعيا عاما بالاصالة وتعيين يوسف الجميل رئيسا لمجلس شورى الدولة وأيمن عويدات رئيسا للتفتيش القضائي. كما وافق مجلس الوزراء على الآلية المقترحة من البنك الدولي لتحديد المناطق من حيث الأولوية للدعم الطارئ.

واعلن مرقص موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية بإعفاء الوزارة من إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة واستبدالها بإفادة مدرسية.

ولفت الى ان مجلس الوزراء أرجأ البت بملف تعيينات تلفزيون لبنان، مع العلم بانه لا يخضع لآلية التعيينات المقررة، لكن في ضوء طلب عدد من الوزراء أن يخضع إلى الآلية الإدارية تم احالة الموضوع مع تسجيل اعتراضي.