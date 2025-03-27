سلام: وافقنا اليوم على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية وعلى كريم سعيد الالتزام بالسياسة الاصلاحية

اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام بانه على حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد الالتزام بال​سياسة​ المالية الإصلاحية لحكومتنا، وعلى الحاكم أن يلتزم بالسياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدوليّ وإعادة الهيكلة للحفاظ على اموال المودعين.

ولفت سلام خلال جلسة مجلس الوزراء، الى اننا وافقنا اليوم على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية.