اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام بانه على حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد الالتزام بالسياسة المالية الإصلاحية لحكومتنا، وعلى الحاكم أن يلتزم بالسياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدوليّ وإعادة الهيكلة للحفاظ على اموال المودعين.
ولفت سلام خلال جلسة مجلس الوزراء، الى اننا وافقنا اليوم على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلام: وافقنا اليوم على مشروع قانون يتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية وعلى كريم سعيد الالتزام بالسياسة الاصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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