وزير المالية الفرنسي: الرسوم الأميركية على السيارات أنباء سيئة للغاية للاتحاد الأوروبي

اعتبر وزير المالية الفرنسي إيريك لومبار إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءا من الأسبوع المقبل "أنباء سيئة للغاية"، مضيفا أن الحل الوحيد حاليا هو أن يرفع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية.

وأوضح لومبار في حديث لإذاعة "فرانس أنتير"، أنه يأمل أن يتمكن من مناقشة خفض تلك الرسوم قريبا مع الجانب الأميركي، مضيفا أن الحرب التجارية لن تؤدي إلى شيء.

وأكد ترامب، الذي يرى في الرسوم الجمركية أداة لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها ووسيلة لإنعاش الصناعة الأمريكية المتراجعة منذ فترة طويلة، أن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في الثالث من نيسان.