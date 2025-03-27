اشارت قناة القاهرة الإخبارية الى ان وفدا مصريا يتجه لقطر لبحث جهود إطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين والمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة الإخبارية: وفد مصري يتجه لقطر لبحث جهود إطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين والمضي نحو المرحلة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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